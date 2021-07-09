Врачи назвали продукт, который уменьшает риски образования тромбов

Исследование показало, что если человек хотя бы два раза в неделю ест морскую рыбу, это снижает риск инфаркта почти в два раза.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург в эфире телеканала "Россия 1" рассказали о том, как рыба может снизить риск образования тромбов и продлить жизнь, передает РИА Новости.

Гинзбург напомнил, что рыба содержит полезные для организма Омега-3 жирные кислоты, благодаря которым снижается воспалительный процесс. При этом морская рыба содержит больше Омега-3, чем речная, также она богата витамином D.

"Было исследование, которое показало: если человек хотя бы два раза в неделю ест морскую рыбу, это снижает риск инфаркта почти в два раза", — заявил Агапкин.

Речная рыба (карп, окунь) богата витамином В и фолиевой кислотой. Более того, в ней есть группа витаминов, отвечающая за регулирование холестерина и снижение риска образования тромбов.



"Есть исследования, которые показывают, что употребление рыбы два-три раза в неделю помогает прожить нам на три с половиной года дольше, а употребление мяса с той же частотой, наоборот, уменьшает вероятную продолжительность жизни на такой же срок", — рассказал Гинзбург, подчеркнув, что рыба богата витамином Е, оказывающим омолаживающий эффект.

Также Агапкин отметил, что рыба легко переваривается, а Гинзбург посоветовал ее не жарить, а готовить на пару или запекать в фольге.

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