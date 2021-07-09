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ДЕМАРКАЦИОННАЯ ЛИНИЯ

Литва начала строительство забора на границе с Белоруссией

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210709/35427477/Litva-nachala-stroitelstvo-zabora-na-granitse-s-Belorussiey.html

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что из-за наплыва нелегальных мигрантов республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Литва начинает строительство забора на границе с Белоруссией, передает РИА Новости. Это делается для предотвращения пересечения границы нелегальными мигрантами, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря командующего литовской армии Руту Монтвиле.

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© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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Длина забора с колючей проволокой на участке литовско-белорусской границы составит 30 километров, говорится в сообщении Службы погранохраны Литвы в пятницу.

Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что из-за наплыва нелегальных мигрантов республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой.

"Первый участок барьера будет иметь длину 500 метров, высоту 1,8 метра и состоять из спирали из колючей проволоки, сообщила агентству Рейтер пресс-секретарь Рута Монтвиле", - передает Рейтер.

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Теги:
Белоруссия, Литва

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