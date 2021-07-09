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Вакцина Johnson & Johnson

У вакцины J&J выявлен новый побочный эффект - кому нельзя прививаться

© AP Photo / Nardus Engelbrecht
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (68)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210709/35427800/U-vaktsiny-JJ-vyyavlen-novyy-pobochnyy-effekt--komu-nelzya-privivatsya.html

Новые рекомендации связаны с выявлением неожиданных побочных эффектов на второй день после вакцинации. Два этих случая оказались летальными.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. По результатам исследований Европейского агентства лекарственных средств (EMA) не рекомендуется использование вакцины от коронавируса Johnson&Johnson для людей, которые перенесли болезнь Кларксона - синдром повышенной проницаемости капилляров, передает РИА Новости.

AstraZeneca
© REUTERS / YVES HERMAN
Ученые нашли причину образования тромбов после вакцин AstraZeneca и J&J

"Комитет EMA по оценке рисков (PRAC) рекомендовал не вакцинировать людей, которые ранее перенесли синдром повышенной проницаемости капилляров, вакциной от COVID-19 (компании) Janssen", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Комитет также рекомендовал включить синдром повышенной проницаемости капилляров в список побочных эффектов вакцины.

Это произошло на фоне выявления трех случаев синдрома на второй день после вакцинации. При этом два этих случая впоследствии оказались летальными.
Европейский лекарственный регулятор ранее предупредил, что при использовании вакцин AstraZeneca и J&J были зафиксированы единичные случаи тромбозов. Информацию об этом редком опасном побочном эффекте внесли в описание препаратов, а применяющим вакцины медикам поручено информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (68)

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