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Военный вертолет

В ВОЗ назвали число жертв среди мирного населения в Афганистане

© AP Photo / Rahmat Gul
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210709/35428234/v-voz-nazvali-chislo-zhertv-sredi-mirnogo-naseleniya-v-afganistane.html

Ситуация усложняется из-за активного распространения штамма "дельта" и небольшим количеством вакцинированных граждан.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Как минимум 56 мирных жителей убито в Афганистане за последние семь дней, передает РИА Новости. Ситуация в стране усугубляется активным распространением COVID-19 и, в частности, штаммом "дельта". Об этом заявил на брифинге в пятницу директор по региональным чрезвычайным ситуациям восточно-средиземноморского офиса Всемирной организации здравоохранения Рик Бреннан.

Американские военные на юго-востоке Афганистана
© Photo : Public domain / Master Sgt. Alejandro Licea
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"Ситуация вызывает крайнюю озабоченность. Сложно получить четкую картинку по всей стране, так как ситуация быстро меняется. Но мы очень озабочены недостатком доступа к услугам здравоохранения. У нас нет прямого диалога с "Талибаном"*. Но есть запросы, которые направлены от "Талибана"*, которые контролируют территории в нашем отношении и в отношении других организаций, остаться там и продолжать работу", - заявил Рик Бреннан.

"Афганистан находится в середине третьей, самой большой волны заражений. С начала пандемии и по сегодняшний день было зарегистрировано свыше 131 тысячи заражений и свыше 5500 смертей от COVID-19. Но данные цифры являются серьезной недооценкой", - сказал Бреннан.

Эксперт добавил, что в стране также выявлен штамм "дельта", который быстро распространяется и становится основным вариантом во многих странах региона. В Афганистане также крайне сложно соблюдать необходимые меры безопасности здоровья, в частности, носить постоянно маски и держать дистанцию в 1,5 метра.
"ВОЗ вместе с Министерством здравоохранения пересматривает нужды Афганистана. Мы уже распределили свыше 80 тонн медицинских средств первой необходимости в основные больницы и общественные медицинские центры, в том числе основные лекарства и травматические аптечки. Поддержка оказывается и мобильным госпиталям. Два дополнительных чартера доставят на следующей неделе еще 67 тонн средств. Также скоро прибудут 500 кислородных концентраторов", - отметил представитель ВОЗ.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Теги:
ВОЗ, Афганистан

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