В Роспотребнадзоре рассказали о "российском штамме" коронавируса

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Анна Попова, глава Российской федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), говоря про возможное существование российского штамма коронавируса, отметила, что в больших агломерациях видны определенные изменения, но они не носят эпидемически значимого характера, сообщает РИА Новости.

"По поводу того, есть ли у нас российские штаммы. Мы, конечно же, видим в больших агломерациях свойственное большому количеству выделенных штаммов определенные изменения. Но эти изменения не носят никакого характера эпидемически значимого. То есть они не влекут за собой какие-либо изменения в тяжести, течении, в скорости передачи и так далее. Это просто характеристика того, что есть передача интенсивная в большом городе, мы ее видим, мы можем ее оценивать и анализировать и прогнозировать дальнейшее развитие", – рассказала Попова в интервью на канале "Россия 24".

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