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Лаборатория Инвитро начала тестирование на коронавирусную инфекцию

В Роспотребнадзоре рассказали о "российском штамме" коронавируса

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (71)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210709/35429692/rospotrebnadzor-rossiyskiy-shtamm-koronavirus.html

Глава Роспотребнадзора разъяснила, возможно ли говорить о существовании российского штамма коронавируса.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Анна Попова, глава Российской федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), говоря про возможное существование российского штамма коронавируса, отметила, что в больших агломерациях видны определенные изменения, но они не носят эпидемически значимого характера, сообщает РИА Новости.

Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко
Фото из личного архива Александра Бутенко
Бутенко: "вакцины бессильны перед новым штаммом" – так ли это

"По поводу того, есть ли у нас российские штаммы. Мы, конечно же, видим в больших агломерациях свойственное большому количеству выделенных штаммов определенные изменения. Но эти изменения не носят никакого характера эпидемически значимого. То есть они не влекут за собой какие-либо изменения в тяжести, течении, в скорости передачи и так далее. Это просто характеристика того, что есть передача интенсивная в большом городе, мы ее видим, мы можем ее оценивать и анализировать и прогнозировать дальнейшее развитие", – рассказала Попова в интервью на канале "Россия 24".

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (71)
Теги:
Роспотребнадзор, коронавирус

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