Эпидемиолог назвал группы риска для дельта-штамма коронавируса

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Наиболее уязвимые для дельта-штамма коронавируса являются люди в возрасте 14-29 лет. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"То есть если мы говорили, помните, весной — 65+, то у нас в основном это мобильные лица в настоящий момент и дети. И мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми одномоментно болеют и родители — и наоборот", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ученый также сообщил, что при заражении этой разновидностью SARS-CoV-2 заболевание протекает с нарушениями пищеварения. Такой симптом, как заметил Горелов, проявился почти у каждого третьего инфицированного и обратившегося к врачу, пишет РИА Новости.

Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, а позднее обнаружили три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 (дельта) и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке. По предварительным данным, эта разновидность отличается повышенной заразностью.

По данным Роспотребнадзора, на долю штамма "дельта" пришлось около 66% всех штаммов, выявленных в России с начала лета.

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