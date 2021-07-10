Боязнь конкурентов: почему звучат призывы не пускать в ЕС вакцину "Спутник V"

Эпидемиологи и вирусологи уверены, что нежелание властей ряда стран Евросоюза признавать российские вакцины не имеет ничего общего с наукой и заботой о гражданах своих стран.

На французской территории граждане должны получать только те вакцины, в действенности которых руководство страны уверено, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. "В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", – сказал дипломат.

Он также осудил Грецию за то, что власти этой страны ранее заявили о готовности принимать туристов, которые сделали прививку российской вакциной "Спутник V". В чем истинная причина такого отношения к разработкам РФ – читайте в обзоре Sputnik.

"Спутник V" спас целую страну

"С точки зрения вирусологии такое заявление в отношении наших вакцин по крайней мере неправильное. Но подобные высказывания должны оценивать политологи, а я не политик. А вот как вирусолог могу сказать, что наша вакцина точно не хуже западных, поэтому биологического медицинского основания таких обвинений нет", – заметил один из создателей первой в мире зарегистрированной вакцины "Спутник V" профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

Он отметил, что, если подходить к вопросу с научной точки зрения, российская вакцина "Спутник V" по всем данным наиболее похожа на массово применяемые в ЕС вакцины от компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson. "Но я думаю, что наша вакцина лучше", – сказал вирусолог.

В мае в России была одобрена однодозная вакцина "Спутник Лайт", уровень эффективности которой в предотвращении симптоматического ковида, как заявляют разработчики, составляет 79,4%. В самом престижном научном журнале мира Nature сообщалось, что Министерство здравоохранения Аргентины провело клинические испытания "Спутника Лайт" с участием более 40 тысяч вакцинированных и более 146 тысяч невакцинированных людей в возрасте от 60 до 79 лет. Результаты испытаний еще официально не опубликованы, но известно, что одна доза вакцины снижает риск симптоматической инфекции на 78,6%, риск госпитализации – на 87,6%, а риск смерти – на 84,7%.

Это ли не показатель? Но Анатолий Альштейн отреагировал на эти данные следующим образом: "Даже не это убеждает меня в эффективности вакцины "Спутник". Есть такое небольшое европейское государство Сан-Марино (со всех сторон окружено Италией, где была крайне сложная эпидемиологическая обстановка – ред.), в котором из 35 тысяч населения российской вакциной "Спутник V" было привито 30 тысяч человек. И только благодаря этому эпидемия в этом государстве была полностью подавлена".

Российская вакцина как красная тряпка

В том же журнале Nature по поводу "Спутника V" сообщалось, что "все больше данных, поступающих из России и других стран мира, в настоящее время дают основания предполагать, что вакцина безопасна и эффективна".

"Эффективность нашей вакцины "Спутник V" хорошая, не хуже, чем у других международно признанных вакцин. Но я хочу обратить ваше внимание, что применение китайских вакцин на Сейшельских островах особого результата не дало. Так же, как в Арабских Эмиратах", – отметил Анатолий Альштейн.

Инфекционист, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков уверен, что заявление госсекретаря МИД Франции Клемана Бона – "чистый бизнес".

"Потому что в ЕС не нужны вакцины-конкуренты. Чисто из экономических соображений. Пока в Европе не будет вакцинирована большая часть населения, пока рынок востребован по вакцинам, естественно, будут те вакцины, которые этот рынок держат. Спонсор ВОЗ и те, кто производят вакцину Pfizer, к примеру, одни и те же люди. Им невыгодно, чтобы в Европе был конкурент", – заявил Евгений Тимаков.

Сравнивая российские и западные вакцины, он отметил, что у всех существующих вакцин аналогичные платформы, международные исследования показывают, что идентичные вакцины в разных странах сопоставимы по эффективности и безопасности.

"Российская вакцина "Спутник" – это аналог разработки компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, у "ЭпиВакКороны" аналогов нет, "КовиВак" можно сравнить с китайским "Синофармом", – отметил эксперт.

Правда, пока на международный уровень вышла только одна российская вакцина - "Спутник V" и ее однокомпонентный аналог "Спутник Лайт", отметил Анатолий Альштейн. По его словам, "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" еще не прошли третью фазу клинических испытаний, поэтому это пока чисто внутрироссийские препараты. Однако даже одна российская вакцина вызывает в Европе столько ненаучных претензий.

Бывший руководитель Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог и депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко возмущен заявлением представителя МИД Франции.

Он напомнил, что в среду министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вручил главе российского Минпромторга Денису Мантурову высшую госнаграду для иностранцев – орден "За заслуги" третьей степени "Средний крест со звездой". В лице чиновника Будапешт отблагодарил всю Россию. Причина – поставки в страну российской вакцины от коронавируса.

"Венгрия – это Европа, страна, входящая в Евросоюз. Поэтому, даже не вдаваясь в медицинские подробности по поводу эффективности, только одно слово скажу – наша вакцина "Спутник V" лучше, чем европейские аналоги. Вот вам и признание. Но такое происходит только там, где государства думают о своих гражданах", – отметил Геннадий Онищенко.

Он также напомнил, что Индия наладила производство российской вакцины "Спутник V", и не менее 100 миллионов жителей страны привиты именно российской вакциной. "Спутник V" производят также в Южной Корее и Аргентине.

По мнению Онищенко, к науке заявление госсекретаря МИД Франции Клемана Бона не имеет никакого отношения – "это чистая политика, голословное заявление без каких-либо подтверждений".

Россия поставляла вакцины и в страны бывшего СССР: Кыргызстан, Абхазию, Армению, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Молдову, Южную Осетию, Таджикистан, Узбекистан. Кроме того, в Беларуси и Казахстане налажено производство "Спутника V" по лицензии.

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