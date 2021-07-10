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Ученый ответил, насколько заразен штамм "дельта" и помолодел ли COVID-19

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (76)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210710/35434751/uchenyy-otvetil-naskolko-zarazen-shtamm-delta-i-pomolodel-li-covid19.html

Всеми штаммами коронавируса можно заразиться на улице или в кафе, поэтому необходимость носить защитные средства остается, отметил специалист.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Вероятность заразиться коронавирусом штамма "дельта" значительно выше, чем обычным. Такое заявление сделал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, слова которого приводит РИА Новости.

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Специалист обратил внимание на то, что если человек не носит маску, то риск заболеть повышается минимум в два раза.

"Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта "дельта" — около 5... Вот и главное его отличие от предыдущего варианта", — рассказал Нетесов.

Лаборатория
© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
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По его словам, первым вариантом коронавируса также можно было заразиться на улице или в кафе, поэтому необходимость носить защитные средства остается.

Кроме того, Нетесов сообщил, что коронавирус давно дошел до детей, но протекает у них в большинстве случае легко; ощущение, что в третью волну молодые люди болеют более тяжело, субъективно, а рассуждения, что вирус "помолодел", диванные

"До детей на самом деле все давно дошло. Есть множество детей, у которых есть антитела, но которые практически не болели или родители не обратили внимание, что у их детей на один вечер температура поднялась до 37,5 градуса, а уже утром была норма, и они врача не вызывали", - сказал специалист.

При этом он отметил, что "точный диагноз может поставить только лабораторный тест, а не глаз доктора и не глаз родителей".

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (76)

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