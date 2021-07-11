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Люди возле пункта вакцинации от COVID-19 российским препаратом Спутник Лайт

Сколько иностранцев вакцинировались в Москве

© Sputnik / Vitaliy Belousov
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (77)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210711/35447135/skolko-inostrantsev-vaktsinirovalis-v-moskve.html

В Москве вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентной прививкой от коронавируса "Спутник Лайт".

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. За четыре дня работы крупнейшего пункта вакцинации от коронавируса в "Лужниках" около 24 тысяч иностранных граждан получили прививку, передает РИА Новости. Всего с момента начала работы прививочного центра в Москве порядка 68 тысяч иностранцев смогли вакцинироваться. Об этом  сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Sputnik Light
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
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"Всего в Москве вакцинацию от COVID-19 прошли 68 тысяч иностранцев. Седьмого июля в Москве начал работу крупнейший пункт вакцинации в "Лужниках", предназначенный в основном для работы с иностранными гражданами, работающими и постоянно проживающими в столице. Его пропускная способность составляет около 15 тысяч человек в сутки. За четыре дня 24 тысячи иностранцев сделали здесь прививку от коронавирусной инфекции. Причем центр вакцинации готов принимать в два раза больше посетителей ежедневно", - рассказали в оперштабе.

Сектора С и D в "Лужниках" предназначены для вакцинации физических лиц. Пункты вакцинации в "Лужниках" принимают посетителей ежедневно с 08.00 до 22.00.

Вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт", разработанным в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (77)

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Теги:
вакцинация, Россия, Москва

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