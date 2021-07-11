Скончался журналист, которого избили противники ЛГБТ в Тбилиси

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Умер оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, которого избили 5 июля в Тбилиси во время акций против ЛГБТ, передает РИА Новости.
"Телекомпания "ТВ Пирвели" выражает глубокое соболезнование в связи со смертью члена нашей команды Лексо Лашкаравы", - говорится в заявлении телекомпании.
В сюжете телекомпания отмечает, что причина смерти журналиста на данный момент неизвестна. Оператора обнаружила мертвым в квартире его мать.
В центре Тбилиси перед зданием парламента во вторник прошел митинг молчания с участием политиков и представителей НПО, которые выразили солидарность с пострадавшими журналистами в ходе акции противников секс-меньшинств, состоявшейся в понедельник. Другой митинг – противников ЛГБТ-сообщества и сторонников традиционных ценностей – проходил неподалеку у церкви Кашвети. Между ними был установлен полицейский кордон и железные ограждения. Противники ЛГБТ-сообщества несколько раз попытались прорвать кордон правоохранителей, кидали в участников мирной акции камни и бутылки, полиция задержала более 100 человек.
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