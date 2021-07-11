Pfizer и BioNTech готовятся представить бустерную дозу вакцины от COVID-19

Ранее координатор Белого дома по реагированию на пандемию заявил, что власти США готовы использовать бустерные дозы вакцин от коронавируса, если ученые дадут соответствующие рекомендации.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Компании Pfizer и BioNTech планируют в ближайшие дни предоставить властям США информацию о необходимости бустерной дозы своей вакцины против COVID-19. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на компанию и ознакомленные с вопросом источники.

Ранее обе компании заявили, что планируют в ближайшие недели предоставить регуляторам США и Евросоюза данные о бустерной дозе препарата. Тогда в американских медицинских регуляторах заявили, что пока не видят нужды в дополнительных прививках от коронавируса для полностью вакцинированных американцев, передает РИА Новости

Как сообщается, встреча фармкомпаниями может пройти в понедельник, ее предположительно посетят главный инфекционист США Энтони Фаучи, глава института здоровья США Френсис Коллинз, и. о. главы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Джанет Вудкок, главный научный специалист по борьбе с COVID Дэвид Кесслер, глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний Рошель Валенски, и главный хирург Вивек Мурти.

Ранее координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс в телевизионном интервью заявил, что власти США готовы использовать бустерные дозы вакцин от коронавируса, если ученые дадут соответствующие рекомендации.

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