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Вакцинация

Pfizer и BioNTech готовятся представить бустерную дозу вакцины от COVID-19

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (81)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210711/35449798/Pfizer-i-BioNTech-gotovyatsya-predstavit-busternuyu-dozu-vaktsiny-ot-COVID-19.html

Ранее координатор Белого дома по реагированию на пандемию заявил, что власти США готовы использовать бустерные дозы вакцин от коронавируса, если ученые дадут соответствующие рекомендации.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Компании Pfizer и BioNTech планируют в ближайшие дни предоставить властям США информацию о необходимости бустерной дозы своей вакцины против COVID-19. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на компанию и ознакомленные с вопросом источники.

Логотип Pfizer отражен в капле на игле шприца
© REUTERS / DADO RUVIC
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Ранее обе компании заявили, что планируют в ближайшие недели предоставить регуляторам США и Евросоюза данные о бустерной дозе препарата. Тогда в американских медицинских регуляторах заявили, что пока не видят нужды в дополнительных прививках от коронавируса для полностью вакцинированных американцев, передает РИА Новости.

Как сообщается, встреча фармкомпаниями может пройти в понедельник, ее предположительно посетят главный инфекционист США Энтони Фаучи, глава института здоровья США Френсис Коллинз, и. о. главы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Джанет Вудкок, главный научный специалист по борьбе с COVID Дэвид Кесслер, глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний Рошель Валенски, и главный хирург Вивек Мурти.

Ранее координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс в телевизионном интервью заявил, что власти США готовы использовать бустерные дозы вакцин от коронавируса, если ученые дадут соответствующие рекомендации.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (81)

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Теги:
вакцинация, США

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