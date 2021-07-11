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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне

США отправит делегацию в Гаити в связи с убийством президента

© AP Photo / J. Scott Applewhite
Общество
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Ранее сообщалось о том, что президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Неизвестные напали на президента и его супругу ночью. 

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Государственный департамент США принял решение в ближайшее время направить в Гаити делегацию для урегулирования политического кризиса в стране в связи с недавним убийством президента Жовенеля Моиза, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Juno7.

Президент Гаити Жовенель Моиз
© AFP 2021 / TIMOTHY A. CLARY
Видео: президента Гаити и его супругу убили при нападении на резиденцию

Среди участников делегации присутствуют спецпомощник президента по Западному полушарию Хуан Гонсалес и исполняющая обязанности заместителя помощника госсекретаря по Западному полушарию Лаура Лохман.

По данным портала, делегация встретится с и. о. премьера Клодом Жозефом, чтобы обсудить урегулирование политического кризиса, вызванного борьбой за власть после смерти президента.

Ранее сообщалось о том, что президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Неизвестные напали на него и его супругу ночью. 

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Теги:
США, Гаити

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