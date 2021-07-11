Заявления МИД Франции о российских вакцинах прокомментировали в МИД РФ

Представитель МИД России Захарова осудила Францию за дискриминационные высказывания о российских и китайских вакцинах от COVID-19.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Резкие высказывания французского дипломата о российской вакцине возрождают в Европе "дух неонацистской сегрегации", написала в Telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции... суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса. Не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться", — подчеркнула Захарова.

По ее словам, это уже не первое заявление, где "речь идет не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны".

Захарова добавила, что французскому внешнеполитическому ведомству "обидно за свою державу, так и не сумевшую разработать собственную вакцину".

"Провалились усилия французской компании, которая очень старалась, но не смогла. Сочувствуем неудаче Франции. Клеману Бону можно было бы честно сказать: Франция не смогла произвести свою вакцину, мы завидуем всем, кто смог, нам поставлена задача пропагандистскими методами противодействовать успеху стран, которые продемонстрировали миру достижения своей науки", — отметила она.

Представитель российского МИД также напомнила, что глава комитета Франции по вакцине от COVID-19 Мари-Поль Кьени на днях заявила, что считает российскую вакцину "Спутник V" эффективной. "Ну просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог — Директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM", — резюмировала Захарова.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил сожаление, что Греция допускает туристов, привитых российскими и китайскими вакцинами. "Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)", — привела Захарова слова представителя французского МИД.

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