В Армении за один день произошли два землетрясения

Сейсмособытие ощущались в разных частях Армении, в том числе на армяно-грузинской границе, информации о пострадавших пока не поступало.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Новости. Два землетрясения магнитудой 2,8 и 3 произошли в воскресенье в Вайоцдзорской и Ширакской областях Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

"Одиннадцатого июля в 14.42 (13.42 мск) на армяно-грузинской границе, в 12 километрах от села Бавра Ширакской области произошло землетрясение магнитудой 3 и силой толчков в эпицентре 4 балла", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что землетрясение, очаг которого залегал на глубине 10 километров, ощущалось в Ширакской и Лорийской областях.

"В 15.27 (14.27 мск) землетрясение магнитудой 2,8 и силой толчков в эпицентре 3-4 балла было зарегистрировано в Вайоцдзорской области, в 12 километрах от села Елпин. Очаг землетрясение залегал на глубине 12 километров. Толчки ощущались в селах Ринд, Елпин, Чива и Арени Вайоцдзорской области", - говорится в сообщении.

В субботу землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали на севере Таджикистана. Сейсмическая активность началась в 02:14 по времени UTC (05:14 по кишиневскому времени). Эпицентр находился юго-восточнее города Худжанд. Очаг залегал на глубине 40 километров.

По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, во время землетрясения погибли пять человек.

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