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Медицинские работники

Врачи рассказали, почему коронавирус протекает бессимптомно

Sputnik
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (82)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210712/35447547/Vrachi-rasskazali-pochemu-koronavirus-protekaet-bessimptomno.html

Человек, у которого болезнь протекает бессимптомно, часто становится "суперраспространителем", способным заразить большое количество людей.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Бессимптомное течение COVID-19 объясняется невыясненными пока особенностями иммунитета у отдельных людей, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Медицинский работник проверяет температуру. Архивное фото
© AFP 2021 / Punit Paranjpe
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"Насчет того, чтобы пройти без маски в "красной зоне" и не заболеть, – это дикое везение. Но такое везение бывает не на каждый такой случай в жизни. Это первое. Второе. Да, есть пока четко не выясненные особенности иммунитета у отдельных людей, из-за которых человек болеет легко или практически бессимптомно", - сказал ученый.

Специалист добавил, что такие люди и становятся основными распространителями инфекции. Они не болеют, некоторые из них не носят масок, а при этом заражают очень многих людей.

"Это так называемые "суперраспространители". Они отмечены, описаны уже десятки таких случаев. Самый известный такой случай был еще в прошлом году весной, когда где-то около Вашингтона было хоровое общество, куда пришел такой человек. Они пели два часа и через пять дней заболели все 50 человек", - сообщил специалист.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (82)

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