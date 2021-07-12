Врачи рассказали, почему коронавирус протекает бессимптомно

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Бессимптомное течение COVID-19 объясняется невыясненными пока особенностями иммунитета у отдельных людей, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

"Насчет того, чтобы пройти без маски в "красной зоне" и не заболеть, – это дикое везение. Но такое везение бывает не на каждый такой случай в жизни. Это первое. Второе. Да, есть пока четко не выясненные особенности иммунитета у отдельных людей, из-за которых человек болеет легко или практически бессимптомно", - сказал ученый.

Специалист добавил, что такие люди и становятся основными распространителями инфекции. Они не болеют, некоторые из них не носят масок, а при этом заражают очень многих людей.

"Это так называемые "суперраспространители". Они отмечены, описаны уже десятки таких случаев. Самый известный такой случай был еще в прошлом году весной, когда где-то около Вашингтона было хоровое общество, куда пришел такой человек. Они пели два часа и через пять дней заболели все 50 человек", - сообщил специалист.

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