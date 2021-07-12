Врач рассказал о преимуществах вакцины "КовиВак"

Специалисты отмечают, то в последнее время многие россияне отдают предпочтение вакцине от COVID-19, разработанной Центром Чумакова.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Популярность вакцины от COVID-19, разработанной Центром Чумакова обусловлена тем, что она однокомпонентная, то есть однократного введения достаточно для завершения вакцинации. Об этом рассказал главный врач 2-го диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Терский в интервью агентству "Прайм".

Многие даже охотятся за этой вакциной и активно занимаются ее поисками, потому что препарата произведено очень мало, пояснил Терский.

"Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний", — подчеркнул специалист.

В заключение Терский настоятельно рекомендовал вакцинироваться, поскольку это является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета.

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