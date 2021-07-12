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Выборы в Молдове

Пока все спали: выборы, протесты в Грузии и ситуация с COVID-19

© REUTERS / VLADISLAV CULIOMZA
Общество
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Тема:
Парламентские выборы (379)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210712/35480921/Poka-vse-spali-vybory-protesty-v-Gruzii-i-situatsiya-s-COVID-19.html

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КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. После обработки 99,58% протоколов с 2140 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,53% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,36% и Партия "Шор" – 5,78%.

Лидеры голосования в регионах на парламентских выборах 2021
Vadim Rusu
Как голосовали на выборах в Молдове: карта районов

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог. Четвертое место занимает Блок "Ренато Усатый" – 4,11%, на пятом – Партия "Платформа "Достоинство и правда" с 2,34%, за ней следует Демпартия с 1,82%.

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдове 11 июля. Явка составила 48,41% (1 477 504 человек).

Правящая партия Болгарии выигрывает на выборах

На выборах в Болгарии лидирует правоцентристская правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), сообщает радиостанция BNR со ссылкой на exit poll компании Gallup. Всего шесть партий проходят в парламент Болгарии, передает РИА Новости.

Согласно exit poll, правящая ГЕРБ получает 22,1% голосов. Следом идет партия "Есть такой народ", набирающая 21,5%. На третьей и четвертой строчках расположились Болгарская социалистическая партия (БСП) и "Демократическая Болгария" с 15,1% и 13,7% соответственно. Также в парламент проходят "Движение за права и свободы" (12%), "Поднимайся! Мафию долой!" (4,8%).

Протесты в центре Тбилиси

Резонансная смерть журналиста из Грузии привела к многочисленным протестам в центре Тбилиси, сообщает РИА Новости.

Собравшиеся в центре города журналисты, оппозиционеры и их сторонники пообещали продолжить акции протеста, если премьер-министр Ираклий Гарибашвили не выполнит их требование и не уйдет в отставку.

Манифестанты собрались в центре Тбилиси после того, как стало известно о смерти оператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкаравы, которого избили на акции против ЛГБТ-сообщества 5 июля.

В протестах также участвовали журналисты, которые утверждают, что именно заявление Гарибашвили о нецелесообразности проведения "Марша достоинства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества спровоцировало агрессию.

Причины смерти Лашкаравы пока неизвестны, назначены экспертизы. Оператор получил травмы во время протестов 5 июля, несколько дней провел в больнице с повреждением глаза, затем его выписали.

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, на утро 12 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 186 762 453. Из них 4 030 918 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 853 948). Следом идут Индия (30 837 222) и Бразилия (19 089 940).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 874 719), Россия (5 713 351), Турция (5 465 094), Великобритания (5 139 162), Аргентина (4 647 948), Колумбия (4 471 622) Италия (4 271 276).

В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 48 новых случаев инфицирования COVID-19.

Общее число случаев заражения в стране достигло 257 467.

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 63 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 250 447.

Отмечен один летальный исход, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6209.

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Тема:
Парламентские выборы (379)

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Теги:
Грузия, выборы, Болгария, Молдова

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