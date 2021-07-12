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Легкие пациента

Ученые объяснили, как курение вейпов разрушает легкие

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Молдова
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Ученые провели исследования на крысах, в результате которых было установлено, что вейпы нарушают защиту легочной ткани.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. При продолжительном воздействии паров электронных сигарет (вейпов) нарушается защита легочной ткани курильщиков от повреждений на молекулярном уровне и запускает процесс ее разрушения. Об этом рассказали РИА Новости сотрудники Крымского федерального университета (КФУ), пришедшие к такому выводу на основе своих исследований.

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Ученые изучали на лабораторных крысах, как вдыхание паров вейпов сказывается на здоровье легких.
"Мы разделили грызунов на три группы: контрольная группа, группа, подвергавшаяся воздействию паров безникотиновой курительной смеси, и особи, на которых мы изучали действие паров аналогичной смеси, но с содержанием никотина в концентрации шесть миллиграммов на миллилитр", - сказал доцент кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии имени Георгиевского КФУ Леонид Алиев.

Через 40 дней в легких крыс возникли повреждения структурных белков в ткани легких. Как выяснили ученые, у грызунов значительно повысился уровень активности так называемых трипсиноподобных протеиназ – ферментов, расщепляющих молекулы белков. В результате этого у крыс начался процесс разрушения белков легочной ткани.
"Это связано с повышением активности фагоцитарных клеток, выделяемых ими элатазы, трипсиноподобных протеиназ и снижением активности белков-ингибиторов", - сказал Алиев. "В норме ингибиторы отвечают за защиту тканей от возможного деструктивного действия некоторых ферментов, но из-за регулярного вдыхания паров вейпа этот механизм нарушается", – пояснил он.

Особую роль в нанесении вреда организму вейпом играют так называемые свободные радикалы. Это молекулы с высокой реакционной способностью, которые повреждают клеточные структуры, в результате чего могут высвобождаться протеиназы.

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