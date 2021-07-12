Почетный доктор университета Джонса Хопкинса - новая степень Меркель

Новая докторская степень станет восемнадцатой в списке тех, которые получила канцлер Германии Ангела Меркель.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в США, намеченного на середину июля, получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса.

Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер во время церемонии в Вашингтоне получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса", - сказал он, добавив, что "вместе с университетом Джонса Хопкинса это будет 18-я (почетная ученая степень - ред)".

После переговоров с президентом США Джо Байденом и совместной пресс-конференции лидеров двух стран в Вашингтоне 15 июля американская сторона организует ужин для Меркель и ее супруга Йоахима Зауэра, передает РИА Новости.

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