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Ангела Меркель

Почетный доктор университета Джонса Хопкинса - новая степень Меркель

© AP Photo / John MacDougall
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210712/35490171/Pochetnyy-doktor-universiteta-Dzhonsa-Khopkinsa-Merkel-poluchila-stepen.html

Новая докторская степень станет восемнадцатой в списке тех, которые получила канцлер Германии Ангела Меркель.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в США, намеченного на середину июля, получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса.

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© Sputnik / Евгений Биятов
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Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер во время церемонии в Вашингтоне получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса", - сказал он, добавив, что "вместе с университетом Джонса Хопкинса это будет 18-я (почетная ученая степень - ред)".

После переговоров с президентом США Джо Байденом и совместной пресс-конференции лидеров двух стран в Вашингтоне 15 июля американская сторона организует ужин для Меркель и ее супруга Йоахима Зауэра, передает РИА Новости.

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