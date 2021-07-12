Опубликована статья В. Путина о единстве русских и украинцев

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

О том, что планируется написание этой статьи, Путин сообщил в ходе последней прямой линии с гражданами. Тогда он пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу. При этом российский президент подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым.

Глава российского государства также выразил надежду на то, что с его статьей ознакомятся граждане в обеих странах. Отметим, что на сайте Кремля данная статья опубликована также и на украинском языке.

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