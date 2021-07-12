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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве

ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (91)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210712/35494516/voz-situatsiya-s-koronavirusom-v-mire-ukhudshaetsya.html

Глава ВОЗ отметил, что заболеваемость COVID-19 в мире растет четвертую неделю подряд, также возросла и смертность.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Четвертую неделю подряд в мире растет заболеваемость COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.

"Кроме того, после десяти недель спада также выросла смертность", — отметил чиновник.

Гебрейесус подчеркнул, что сейчас мир переживает обострение ситуации с коронавирусной инфекцией, которое "несет еще большую угрозу для человеческих жизней, <…> и мировой экономики", сообщает РИА Новости.

Также он признался, что наибольшую обеспокоенность у медиков вызывают регионы, столкнувшиеся с дефицитом вакцин.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Глава ВОЗ: наступает очень опасная стадия пандемии COVID-19

Как отметила на брифинге старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, среди полностью привитых также наблюдаются случаи повторного заражения штаммом "дельта", но при этом болезнь протекает в легкой форме или без симптомов.

Она подчеркнула, что вакцины не защищают на 100% от заражений, но существенно снижают вероятность развития тяжелой формы COVID-19 или смерти от коронавирусной инфекции.

Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, а позднее обнаружили три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 (дельта) и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке. По предварительным данным, эта разновидность отличается повышенной заразностью.

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Коронавирус в июле 2021 (91)

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