В МИД России прокомментировали итоги выборов в Молдове

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила готовность России к развитию многопланового сотрудничества с новым парламентом и правительством Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Россия с уважением относится к итогам досрочных парламентских выборов в Молдове и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в обществе. Об этом в понедельник заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

"Российская сторона... с уважением относится к итогам выборов и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в молдавском обществе", – заявила Захарова.

Захарова также подтвердила готовность России к развитию многопланового сотрудничества с новым парламентом и правительством Молдовы, сообщает РИА Новости.

"Надеемся на последовательную реализацию действующих российско-молдавских соглашений и договоренностей, а также на продолжение активного участия Республики Молдова в интеграционных процессах на пространстве СНГ. Готовы к взаимодействию со всеми молдавскими политическими силами, нацеленными на укрепление связей между нашими странами и народами", – заявила Захарова.

Захарова напомнила также, что в предвыборный период МИД России "неоднократно выражал сожаление по поводу фактов внешнего вмешательства в молдавские внутриполитические процессы, которые имели место со стороны США, Европейского союза и его государств-членов".

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