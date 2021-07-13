Франция ужесточает санитарные требования – люди спешат вакцинироваться

Около миллиона жителей Франции поспешили записаться на вакцинацию после обращения к народу президента страны Эммануэля Макрона.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. По данным Министерства здравоохранения Франции, около миллиона граждан страны записались на вакцинацию от коронавируса. Это произошло после обращения президента страны Эммануэля Макрона, в котором он объявил о ряде новых мер по сдерживанию эпидемии, сообщает РИА Новости.

​В понедельник вечером глава республики заявил о введении обязательный вакцинации для медперсонала. Также Макрон сообщил, что с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.

По словам министра здравоохранения Франции Оливье Верана, среди молодых людей был большой процент тех, кто по разным причинам предпочитал подождать с вакцинацией.

"И вчера вечером (после обращения Макрона - прим. ред.) было около одного миллиона записей (на вакцинацию - прим. ред.)… А это тысячи спасенных жизней за несколько часов", - сказал Веран в эфире телеканала BFMTV.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции на данный момент полностью вакцинировано 24 389 334 человека, что составляет 36,7% населения страны.

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