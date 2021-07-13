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Франция ужесточает санитарные требования – люди спешат вакцинироваться

© AFP 2021 / Jean-Philippe Ksiazek
Общество
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Sputnik Молдова
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Около миллиона жителей Франции поспешили записаться на вакцинацию после обращения к народу президента страны Эммануэля Макрона.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. По данным Министерства здравоохранения Франции, около миллиона граждан страны записались на вакцинацию от коронавируса. Это произошло после обращения президента страны Эммануэля Макрона, в котором он объявил о ряде новых мер по сдерживанию эпидемии, сообщает РИА Новости.

​В понедельник вечером глава республики заявил о введении обязательный вакцинации для медперсонала. Также Макрон сообщил, что с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.

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По словам министра здравоохранения Франции Оливье Верана, среди молодых людей был большой процент тех, кто по разным причинам предпочитал подождать с вакцинацией.

"И вчера вечером (после обращения Макрона - прим. ред.) было около одного миллиона записей (на вакцинацию - прим. ред.)… А это тысячи спасенных жизней за несколько часов", - сказал Веран в эфире телеканала BFMTV.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции на данный момент полностью вакцинировано 24 389 334 человека, что составляет 36,7% населения страны.

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