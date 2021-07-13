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Вакцина Спутник V

Новые сроки одобрения "Спутника V" - когда ВОЗ примет решение

© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (94)
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Sputnik Молдова
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Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В РФПИ назвали новые сроки ожидаемого одобрения российской вакцины от коронавируса Всемирной организацией здравоохранения. Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил, что российскую вакцину могут одобрить осенью. 

Препарат Спутник V
© Sputnik / Sorokopud Julia
"Спутник V" эффективен против новых штаммов COVID-19 - РФПИ

"Мы ожидаем, что Всемирная организация здравоохранения одобрит вакцину осенью", - сказал Дмитриев во вторник в эфире канала India Today.

"Мы ожидаем, что это случится, может быть, в сентябре или в октябре, но опять же, все зависит от них", - добавил он.

Дмитриев отметил, что в данный момент проходят все необходимые процессы, касающиеся инспекции ВОЗ, передает РИА Новости.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.

"Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (94)

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Теги:
Россия, ВОЗ, вакцинация

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