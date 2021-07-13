Новые сроки одобрения "Спутника V" - когда ВОЗ примет решение

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В РФПИ назвали новые сроки ожидаемого одобрения российской вакцины от коронавируса Всемирной организацией здравоохранения. Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил, что российскую вакцину могут одобрить осенью.

"Мы ожидаем, что Всемирная организация здравоохранения одобрит вакцину осенью", - сказал Дмитриев во вторник в эфире канала India Today.

"Мы ожидаем, что это случится, может быть, в сентябре или в октябре, но опять же, все зависит от них", - добавил он.

Дмитриев отметил, что в данный момент проходят все необходимые процессы, касающиеся инспекции ВОЗ, передает РИА Новости.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.

"Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

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