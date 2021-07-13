Врач рассказал, можно ли заразиться несколькими штаммами коронавируса

Специалист утверждает, что риск подвергнуться заражению двумя и более штаммами коронавируса увеличивается при ослабленном иммунитете.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Чаще всего заражение несколькими штаммами коронавируса фиксируется у людей с ослабленным иммунитетом и пожилых. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Наталья Пшеничная.

Специалист подчеркнула, что при этом болезнь может протекать более тяжело, но часто просто длится дольше, чем при заболевании одним штаммом, сообщает РИА Новости. По словам Пшеничной, случаи двойного заражения различными штаммами одного и того же вируса известны давно. Неоднократно описаны случаи практически одновременного инфицирования двумя штаммами или даже субтипами вируса гриппа, гриппа и SARS-CoV2, а также разными штаммами SARS-CoV2.

"Заболевание, вызванное одновременно двумя штаммами, может протекать более тяжело, но чаще оно имеет затяжной характер, так как иммунная система не в состоянии быстро элиминировать первый штамм, вызвавший инфицирование и при контакте с больным, у которого инфекция вызвана другим штаммом, в организм попадает и дополнительно еще второй", – пояснила Пшеничная.

При этом, по заверению специалиста, заболевание несколькими штаммами COVID-19 может привести к дальнейшей изменчивости вируса.

"Заболевание, вызванное одновременно двумя штаммами вируса, у лиц с ослабленными иммунитетом опасно тем, что в результате длительной персистенции разных штаммов в организме человека может произойти их генетическая рекомбинация (обмен генетическим материалом между штаммами), что может способствовать дальнейшей изменчивости вируса и появлению его новых вариантов", - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что по этой причине нужно как можно скорее прививаться, чтобы вирус не мог развиваться в популяции и видоизменяться.

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