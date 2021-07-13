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Флаконы с надписью вакцина против коронавируса «AstraZeneca, Pfizer - Biontech, Johnson & Johnson, Sputnik V (COVID-19)»

Антиковидный коктейль – в ВОЗ рассказали, можно ли смешивать разные вакцины

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (97)
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Sputnik Молдова
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На данном этапе проводятся исследования, чтобы понять взаимодействие вакцин AstraZeneca и Pfizer, Moderna и Novovax.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Люди не должны самостоятельно принимать решение о комбинировании разных прививок от COVID-19, передает РИА Новости. Исследования в этом направлении еще продолжаются, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер.

Вакцина Спутник V
© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
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"Клинические исследования, которые проводятся университетом Оксфорда, до сих пор идут, чтобы понять взаимодействие вакцин AstraZeneca и Pfizer. И в эти исследования включили также вакцины Moderna и Novovax. Предварительные данные говорят о том, что люди, которые привились первой дозой AstraZeneca, а затем второй дозой Pfizer, более подвержены легкой лихорадке и другим побочным эффектам средней тяжести, чем те, кто привился полностью AstraZeneca", – заявил он.

По словам Линдмайера, речь идет об исследовании, которое проводилось среди людей в возрасте старше 50 лет. Линдмайер также подчеркнул, что люди сами, без рекомендации врача, "не должны принимать решения о смешении разных вакцин".

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (97)

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Теги:
вакцинация, ВОЗ

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