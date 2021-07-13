Антиковидный коктейль – в ВОЗ рассказали, можно ли смешивать разные вакцины

На данном этапе проводятся исследования, чтобы понять взаимодействие вакцин AstraZeneca и Pfizer, Moderna и Novovax.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Люди не должны самостоятельно принимать решение о комбинировании разных прививок от COVID-19, передает РИА Новости. Исследования в этом направлении еще продолжаются, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер.

"Клинические исследования, которые проводятся университетом Оксфорда, до сих пор идут, чтобы понять взаимодействие вакцин AstraZeneca и Pfizer. И в эти исследования включили также вакцины Moderna и Novovax. Предварительные данные говорят о том, что люди, которые привились первой дозой AstraZeneca, а затем второй дозой Pfizer, более подвержены легкой лихорадке и другим побочным эффектам средней тяжести, чем те, кто привился полностью AstraZeneca", – заявил он.

По словам Линдмайера, речь идет об исследовании, которое проводилось среди людей в возрасте старше 50 лет. Линдмайер также подчеркнул, что люди сами, без рекомендации врача, "не должны принимать решения о смешении разных вакцин".

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