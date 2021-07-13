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Женщина собирает клубнику, фото из архива

"Маленькая бестия" несет угрозу урожаю ягод в России

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210713/35501377/Malenkaya-bestiya-neset-ugrozu-urozhayu-yagod-v-Rossii.html

По данным, которые представил Россельхознадзор, аграрии могут серьезно недосчитаться урожая ягод и плодов из-за опасного вредителя.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В связи с быстрым распространением в мире опасного вредителя - азиатской ягодной дрозофилы, которую иногда называют "маленькой бестией", производство ягод и плодов в России может оказаться под угрозой, отмечает РИА Новости со ссылкой на материалы Россельхознадзора.

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На официальном сайте ведомства опубликовано информационное сообщение и видеоматериалы под названием "Плодовая муха Drosophila suzukii угрожает производству ягод и плодов России", касающиеся распространения в мире опасного вредителя ягодных и плодовых культур.

"Как Drosophila suzukii только не называют - пятнистокрылая дрозофила - из-за пятен на крыльях, азиатская прожорливая муха, маленькая бестия - из-за безумно быстрого распространения по миру. Созвучная названию японской машины, маленькая мушка, словно заведенная, методично завоевывает мир. Всего за десятилетие вредитель умудрился перебраться из родного ареала в Восточной Азии, примерно Китая и Кореи, на американские континенты, в Европу и Южную Азию, от единичных случаев в 2009 году до массового захвата насаждений несколько лет спустя", - говорится в представленных службой видеоматериалах.

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Вредитель повреждает плоды в стадии созревания, откладывая туда яйца, говорится в видеосообщении; личинки поедают вишню, клубнику, малину, ежевику, чернику, сливу, виноград, а их присутствие заметно по размягченной загнивающей ткани плода. Взрослые особи - только по ним возможно идентификация насекомого - мухи коричневато-желтого цвета с черными полосами на брюшке и ярко-красными глазами, длиной от 2 до 3 миллиметров.

Согласно принятому в ноябре 2016 года решению ЕЭК, насекомое входит в Единый перечень карантинных объектов союза. Вредоносность личиночной стадии уже отмечается в 28 странах Евросоюза, указывает ведомство, предупреждая о том, что расширение ареала вредителя продолжается.

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В фильме, представленном на сайте службы, говорится о том, что в 2002 году единичный экземпляр такой мухи был обнаружен в Приморском крае, после чего на территории страны не выявлялся. В 2018-2019 годах сотрудники Россельхознадзора находили вредителя в импортной продукции - плодах из Турции, Индии, Таиланда. В 2021 году, по результатам проверки Белгородской межобластной ветлаборатории, муха была выявлена в клубнике из Турции.

Россельхознадзор осуществляет ежегодные контрольные фитосанитарные обследования территории страны с целью исключения риска присутствия опасного вредителя. "Муха опасна. Ее занос и распространение на нашей территории грозит тем, что аграрии страны останутся без местных фруктов и винограда. Потери будут колоссальные", - говорится в видеоролике, представленном на сайте.

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