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Кофе

Сколько кофе нужно выпить, чтобы снизить риск заразиться COVID-19

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (99)
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Ученые склоняются к тому, что факторы питания могут влиять на отдельные аспекты иммунной системы, следовательно, на восприимчивость к COVID-19.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Американские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что регулярное потребление натурального кофе способно снизить вероятность заболеть коронавирусом. 

Кофе
© Sputnik / Алексей Куденко
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По словам авторов исследования, у людей, которые выпивают одну или больше чашек кофе в день, риск развития COVID-19 на 10% ниже в сравнении с людьми, которые не потребляют напиток. Риск развития пневмонии был ниже также у пожилых любителей этого бодрящего напитка, передают Известия

Ученые из США также выяснили, что потребление кофе связано с такими биомаркерами, как CRP (С-реактивный белок), интерлейкин-6 (ИЛ-6) и их положительным влиянием на течение COVID-19.

Эффект кофе как средства стимулирования иммунитета заслуживает дальнейшего изучения, отметили исследователи.

"Наши результаты подтверждают гипотезу о том, что факторы питания могут влиять на отдельные аспекты иммунной системы, следовательно, на восприимчивость к COVID-19. Поощрение соблюдения определенных пищевых привычек может являться дополнительным инструментом к существующим рекомендациям по защите от COVID-19 для ограничения распространения этого вируса", — заключили ученые.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (99)

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