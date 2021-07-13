Lufthansa будет приветствовать пассажиров гендерно-нейтральными фразами

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Немецкий авиаперевозчик Lufthansa больше не будет приветствовать пассажиров словами "дамы и господа". Компания будет использовать только гендерно-нейтральные фразы, передает РИА Новости.
Как пояснили в Lufthansa, компании важно, чтобы при приветствии "учитывались все".
"Есть различные варианты, в зависимости от времени суток, такие как "дорогие гости" или "доброе утро/день/вечер" или "добро пожаловать на борт", - заявил представитель авиакомпании.
Подчеркивается, что правило будет распространяться и на такие авиакомпании, как Eurowings, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines. Они являются дочерними компаниями Lufthansa.
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