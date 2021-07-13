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Самолет авиакомпании Lufthansa

Lufthansa будет приветствовать пассажиров гендерно-нейтральными фразами

© Sputnik / Дмитрий Петроченко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210713/35502284/Lufthansa-budet-privetstvovat-passazhirov-genderno-neytralnymi-frazami.html

Новое правило приветствия пассажиров будет распространяться также на все дочерние компании немецкого авиаперевозчика.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Немецкий авиаперевозчик Lufthansa больше не будет приветствовать пассажиров словами "дамы и господа". Компания будет использовать только гендерно-нейтральные фразы, передает РИА Новости.

Самолет. Архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
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Как пояснили в Lufthansa, компании важно, чтобы при приветствии "учитывались все".

"Есть различные варианты, в зависимости от времени суток, такие как "дорогие гости" или "доброе утро/день/вечер" или "добро пожаловать на борт", - заявил представитель авиакомпании.

Подчеркивается, что правило будет распространяться и на такие авиакомпании, как Eurowings, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines. Они являются дочерними компаниями Lufthansa.

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