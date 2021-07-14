Пока все спали: пожар на рынке в Резине, запрет на собак из Молдовы и ситуация с COVID

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Серьезный пожар вспыхнул накануне вечером на территории рынка в городе Резина. На место происшествия выехали шесть пожарных бригад. Прибыв на место, они установили, что огнем были охвачены несколько киосков на рынке, расположенном на ул. А. Щусева. В результате пожара никто не пострадал. В ближайшее время будет выяснено, что стало причиной возгорания.

США запретили ввозить собак из Молдовы

Власти США с 14 июля вводят временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Молдову, из-за угрозы распространения собачьего бешенства, передает РИА Новости.



Ситуация с COVID-19

Как заявил ранее по этому поводу американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), данные ограничения необходимы "в целях обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых на территорию США, а также для защиты здоровья населения страны от повторного попадания вируса собачьего бешенства в Соединенные Штаты".Список из 113 стран, в отношении которых в среду начинает действовать соответствующий запрет, пополнили в том числе Россия, Белоруссия, Грузия, Казахстан, материковый Китай, Украина, а также страны Африки, Южной Америки, Карибского бассейна и Азиатского региона. Санитарный регулятор уточнил, что на попавшие под ограничение страны приходится около 6% всех импортируемых в США собак. Сколько будет действовать данный запрет, не уточняется.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, на утро 14 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 187 755 275. Из них 4 048 124 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 914 880). Следом идут Индия (30 907 282) и Бразилия (19 151 993).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 882 945), Россия (5 762 211), Турция (5 493 244), Великобритания (5 210 472), Аргентина (4 682 960), Колумбия (4 530 610) и Италия (4 273 693).

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В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 59 новых случаев инфицирования COVID-19.

Общее число случаев заражения в стране достигло 257 588.

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 56 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 250 545.

Отмечено два летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6211.

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