10:12 14 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD18.04
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Вакцинация

Стало известно, когда в России начнется вакцинация подростков от коронавируса

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в июле 2021 (101)
26 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/17/35223859.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210714/35510445/Stalo-izvestno-kogda-v-Rossii-nachnetsya-vaktsinatsiya-podrostkov-ot-koronavirusa.html

Вакцинация необходима, так как в России в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. В России ученые назвали даты, когда в стране начнется массовая вакцинация подростков от COVID-19, передает РИА Новости.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что процесс должен стартовать до 20 сентября, для этого все делается. 

Вакцина Спутник V
© Sputnik / Sorokopud Julia
Клиническое исследование "Спутника V" для подростков началось в Москве

В Москве уже проходит исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет, оно началось в столице 5 июля на базе двух больниц. Для участия в нем выбрали сто россиян этой возрастной группы, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

"У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы", — рассказал Гинцбург о ходе испытаний.

Специалист заявил, что вакцинация подростков в России должна начаться к 20 сентября.

"Мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем", — добавил Гинцбург.

Собеседник агентства подчеркнул, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания, и их необходимо защитить.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в июле 2021 (101)

По теме

ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Врач рассказал, можно ли заразиться несколькими штаммами коронавируса
Видео: эксперт рассказала, сколько продлится пандемия коронавируса
Теги:
Россия, вакцинация

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые эмоциональные кадры победы Италии в финале Евро-2020
Взрыв газа в частной гостинице Геленджика — видео
Видео: последствия взрыва газа в частной гостинице Геленджика
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться