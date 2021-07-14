Стало известно, когда в России начнется вакцинация подростков от коронавируса

Вакцинация необходима, так как в России в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. В России ученые назвали даты, когда в стране начнется массовая вакцинация подростков от COVID-19, передает РИА Новости.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что процесс должен стартовать до 20 сентября, для этого все делается.

В Москве уже проходит исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет, оно началось в столице 5 июля на базе двух больниц. Для участия в нем выбрали сто россиян этой возрастной группы, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

"У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы", — рассказал Гинцбург о ходе испытаний.

Специалист заявил, что вакцинация подростков в России должна начаться к 20 сентября.

"Мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем", — добавил Гинцбург.

Собеседник агентства подчеркнул, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания, и их необходимо защитить.

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