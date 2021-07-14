Татуировка с QR-кодом - москвичам предлагают новый вид пропуска для кафе

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Жители Москвы, которые сделали прививку от COVID-19 или переболели им за последние шесть месяцев, смогут пройти в ресторан или кафе города по временной татуировке с изображением их QR-кода. Об этом сообщает пресс-служба сервиса доставки еды Delivery Club, одного из авторов проекта.
Для получения татуировки нужно сделать заказ на сайте интернет-магазина и после контакта с менеджером прислать в магазин QR-код. Татуировка будет держаться две недели, передает РИА Новости.
"С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации… Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города", - отметили в пресс-службе.
В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.
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