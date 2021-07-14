12:58 14 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD18.04
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
QR-код сертификата вакцинации

Татуировка с QR-кодом - москвичам предлагают новый вид пропуска для кафе

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
Получить короткую ссылку
44 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/0e/35511041.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210714/35510638/Tatuirovka-s-QR-kodom---moskvicham-predlagayut-novyy-vid-propuska-dlya-kafe.html

Всего для пользователей доступно шесть вариантов оформления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Жители Москвы, которые сделали прививку от COVID-19 или переболели им за последние шесть месяцев, смогут пройти в ресторан или кафе города по временной татуировке с изображением их QR-кода. Об этом сообщает пресс-служба сервиса доставки еды Delivery Club, одного из авторов проекта.

Люди возле пункта вакцинации от COVID-19 российским препаратом Спутник Лайт
© Sputnik / Vitaliy Belousov
Сколько иностранцев вакцинировались в Москве
"Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов. Всего для пользователей доступно шесть вариантов оформления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя", - говорится в сообщении.

Для получения татуировки нужно сделать заказ на сайте интернет-магазина и после контакта с менеджером прислать в магазин QR-код. Татуировка будет держаться две недели, передает РИА Новости.

"С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации… Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города", - отметили в пресс-службе.

В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Евросоюз запускает единые коронавирусные сертификаты
Иностранцы могут поставить вакцину в Москве – как это сделать
Молдова – в списке стран, граждане которых могут въезжать в ЕС, но есть условия

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые эмоциональные кадры победы Италии в финале Евро-2020
Взрыв газа в частной гостинице Геленджика — видео
Видео: последствия взрыва газа в частной гостинице Геленджика
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться