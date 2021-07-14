Смертоносный шторм в Крыму - четыре человека утонули

Погибшим было 67, 71, 50 и 62 года. Во всех случаях трагедия произошла на глазах у очевидцев. Поиски пропавшего мужчины продолжаются.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. В Крыму купание во время шторма закончилось трагедией. Четыре человека утонули в различных районах полуострова, один пропал без вести, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК России.

"Сразу в нескольких районах проводятся процессуальные проверки по факту гибели отдыхающих, которые купались в море во время шторма. Только за минувшие сутки зарегистрировано пять подобных происшествий", - говорится в сообщении.

На пляже поселка Николаевка Симферопольского района обнаружено тело 67-летней женщины, на пляже одного из санаториев в Евпатории – тело 71-летней отдыхающей. Кроме того, в Саках погиб 50-летний мужчина, а в селе Курортное Ленинского района - 62-летний отдыхающий.

"Личности всех погибших установлены. Все они утонули во время купания на глазах у очевидцев. На местах происшествий проведены все необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы", - подчеркнули в управлении.

Также зафиксировано сообщение об исчезновении 34-летнего мужчины, который ушел купаться на море с маской и не вернулся. На берегу Балаклавской бухты обнаружена его одежда. Ведутся поиски.

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