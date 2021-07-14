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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Архивное фото

Назван максимально возможный перерыв между дозами вакцины

© Sputnik / Павел Бедняков
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (104)
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Sputnik Молдова
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Врач рассказал, какой может быть максимально допустимая пауза между применением двух доз вакцины от коронавируса.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Большинство предлагаемых производителями вакцин против коронавируса являются двухкомпонентными, то есть необходимо сделать две прививки, чтобы вакцинация была полностью завершенной.

Правительство
© Sputnik / Mihai Caraus
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При этом возникает вопрос: если  пришлось пропустить дату второй прививки от COVID-19, в каком случае введение второго компонента вакцины можно отложить и на какой срок? Об этом в интервью радио Sputnik рассказал главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе.

Интервал между прививками у российских вакцин составляет от 14 до 21 дня в зависимости от препарата. Но бывают обстоятельства, когда сделать вторую прививку вовремя не удается, например, вы плохо себя почувствовали. В таком случае можно перенести введение второго компонента вакцины на несколько недель, объяснил Чурадзе.

"Можно перенести прививку на одну-две-три, несколько недель. Когда речь идет о каких-то проблемах со здоровьем, важно принимать это во внимание и откладывать вакцинацию", — сказал он.

Недолгая задержка с вводом второго компонента вакцины не влияет на формирование иммунного ответа, отметил врач. Но чем быстрее вы получите обе дозы вакцины, тем быстрее у вас сформируется иммунитет, добавил он.

"Сила иммунного ответа и качество иммунного ответа будут не хуже, если ненадолго отложить вакцину, но главное, что позже выработается тот уровень иммунитета, к которому мы стремимся. В условиях пандемии важно соблюдать сроки, чтобы быстрее достигать целевых значений клеточного и гуморального иммунитета", — сказал Чурадзе.

Поэтому не стоит пропускать введение второго компонента вакцины из-за причин, не связанных со здоровьем, например отпуска или командировки. По мнению врача, во главе угла должна быть вакцинация.

"Перемещения в другие регионы — это большие риски. В первую очередь нужно привиться, защитить себя от возможной болезни и потом уже планировать отпуск", — подчеркнул Чурадзе.

Он рассказал также, в каком случае придется проходить полную вакцинацию заново.

"Рекомендация Минздрава звучит следующим образом: если прошло больше полугода и по каким-то причинам не введен второй компонент, то необходима повторная вакцинация, то есть вводить снова первый, потом второй компонент", — сказал Чурадзе.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (104)

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