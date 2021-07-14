Провоцирует ли алкоголь онкологию - ученые представили результаты исследования

Ученые проанализировали данные сотен тысяч людей за период с 2010 по 2020 год. Как считают эксперты, десять лет — это период , необходимый для того, чтобы алкоголь повлиял на развитие рака.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. В ходе длительных исследований ученым удалось установить связь между употреблением алкоголя и развитием онкологических заболеваний. Статья с финальными результатами была опубликована в журнале The Lancet Oncology, передают Известия.

Специалистам удалось выяснить, что 740 тысяч новых случаев онкологии, зафиксированных в 2020 году, напрямую связаны с употреблением алкоголя. Это примерно четыре процента от всех установленных за год в мире заболеваний рака.

Известно, что из-за увеличения производства вредных химических веществ в организме алкоголь провоцирует повреждение ДНК. Также употребление алкоголя вызывает выработку гормонов, способствующих развитию рака.

Ученые из семи стран изучили данные по потреблению алкоголя на человека в разных государствах мира в 2010 году и сравнили их с количеством онкологических заболеваний, выявленных в 2020 году. Как считают эксперты, десять лет — это период , необходимый для того, чтобы алкоголь повлиял на развитие рака.

Специалисты установили, что наибольшее влияние на развитие онкологии оказывает чрезмерное употреблением алкоголя. Однако даже умеренное употребление спиртных напитков привело к более чем 103 тысячам заболеваний в 2020 году. Самое большое количество приходятся на рак полости рта, глотки, гортани, пищевода, толстой и прямой кишки, печени и груди. Ученые отмечают, что данные видны онкологии имеют четкую связь с потреблением алкоголя.

При этом исследование показало, что среди регионов по показателям доли случаев рака, связанных с употреблением алкоголя, лидируют Восточная Азия, Центральная и Восточная Европа. Авторы работы призывают призывают правительства стран этих регионов уделить большее внимание данной проблеме.

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