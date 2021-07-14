Обезвоживание как причина болезней: что говорят врачи

Как говорится, без воды - никуда, особенно если столбик термометра на улице перевалил за отметку в +33.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Спровоцировать боли в позвоночнике, остеохондроз, а также сделать суставы тугоподвижными способно обезвоживание организма - об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

"Недостаток воды делает суставы тугоподвижными, мышцы испытывают большую нагрузку при выполнении движений. Около 20% пациентов с болями в позвоночнике страдают обезвоживанием. В основе остеохондроза лежит обезвоживание, недостаток влаги в суставе – первый шаг к развитию коксартроза, гонартроза или артроза", - сказала врач-нейрохирург Московской областной больницы имени профессора Розанова Нина Вознесенская, которую цитирует агентство.

Она отметила, что от недостатка воды первыми в организме страдают позвоночник и колени. Кроме того, потеря воды в организме со временем приводит к изменениям в межпозвоночных дисках: они становятся более ломкими и теряют свою исходную эластичность и толщину.

"К признакам обезвоживания относится не только жажда. Это также сухость во рту, головная боль, усталость, сухая кожа, мышечные спазмы. Употреблять достаточное количество воды необходимо, поскольку она нормализует пищеварение, помогает регулировать температуру тела и кровяное давление", - дополнила заведующая терапевтическим отделением №1 поликлиники №1 Анна Галкина.

© Sputnik / Эльнур Салаев Лимон и вода: залог здоровья

Отмечается, что формула, позволяющая вычислить оптимальное количество жидкости, проста – это 30 миллилитров воды на 1 килограмм веса человека. Она действует при условии, что у человека нет проблем с почками и в целом со здоровьем. В противном случае следует проконсультироваться с врачом.

Специалисты подчеркивают, что речь идет именно об употреблении воды, причем теплой или комнатной температуры. Жидкости в другом виде – квас, чай и соки – на водный баланс в организме не влияют. А за счет содержания большого количества сахара, наоборот, вызывают жажду. Если употребление воды не помогает справиться с симптомами обезвоживания, необходимо обратиться к врачу.

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