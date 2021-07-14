Вспышка COVID-19 на Queen Elizabeth - более 100 человек заразились

Весь персонал получил обе дозы вакцины против коронавируса, на борту введен ряд мер, включая ношение масок, соблюдение социальной дистанции.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. На флагманском авианосце Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Queen Elizabeth произошла вспышка коронавируса. Не менее 100 человек заразились COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на издание Sun.

"Не менее ста членов экипажа флагманского авианосца HMS Queen Elizabeth заразились коронавирусом", - пишет издание.

"В рамках планового тестирования было обнаружено небольшое число случаев заражения COVID-19 среди членов экипажа... Весь персонал получил обе дозы вакцины против коронавируса и на борту введен ряд мер, включая ношение масок, соблюдение социальной дистанции... Ударная группа продолжит выполнение своих оперативных задач, и это никак не повлияет на развертывание", - завил изданию представитель Королевского военно-морского флота.

Отмечается, что случаи заражения также выявлены на других судах, входящих в британскую авианосную ударную группу (АУГ). Общее количество человек на кораблях составляет 3700.

В настоящее время флагман британского флота Queen Elizabeth вошел в Индийский океан, запланированы остановки в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре.





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