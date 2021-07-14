Строгий домашний карантин в первую волну пандемии признан незаконным в Испании

Конституционный суд страны высказался о том, законно ли было отправлять граждан на домашний карантин.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Частично незаконным признал Конституционный суд Испании режим повышенной готовности, введенный в стране 14 марта 2020 года, передает РИА Новости со ссылкой на газету ABC.

Служители Фемиды посчитали, что приостановка права на передвижение, то есть строгий домашний карантин, не может быть применена при действии режима повышенной готовности, право на передвижение можно было только изменить и ограничить, но не запретить полностью.

Против этого решения проголосовали пять из 11 судей.

Режим повышенной готовности был введен в Испании 14 марта 2020 года. Меры, утвержденные правительством, включали в том числе строгий домашний карантин – выйти из дома можно было только за продуктами, в аптеку, больницу или на работу. Он действовал во время первой волны до 21 июня 2020 года. Средний размер штрафов составлял 600 евро.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova