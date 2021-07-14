22:01 14 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD18.04
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Курьер в защитной маске едет по пустой площади Собора Святого Креста и Святой Евлалии в Барселоне

Строгий домашний карантин в первую волну пандемии признан незаконным в Испании

© Sputnik / Джорди Бойшареу
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в июле 2021 (108)
30 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/0e/35521264.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210714/35521415/Strogiy-domashniy-karantin-v-pervuyu-volnu-pandemii-priznan-nezakonnym-v-Ispanii.html

Конституционный суд страны высказался о том, законно ли было отправлять граждан на домашний карантин.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Частично незаконным признал Конституционный суд Испании режим повышенной готовности, введенный в стране 14 марта 2020 года, передает РИА Новости со ссылкой на газету ABC.

Открытие летних веранд в Москве
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Москва на карантине: в российской столице вступили в силу новые ограничения

Служители Фемиды посчитали, что приостановка права на передвижение, то есть строгий домашний карантин, не может быть применена при действии режима повышенной готовности, право на передвижение можно было только изменить и ограничить, но не запретить полностью.

Против этого решения проголосовали пять из 11 судей.

Режим повышенной готовности был введен в Испании 14 марта 2020 года. Меры, утвержденные правительством, включали в том числе строгий домашний карантин – выйти из дома можно было только за продуктами, в аптеку, больницу или на работу. Он действовал во время первой волны до 21 июня 2020 года. Средний размер штрафов составлял 600 евро.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в июле 2021 (108)

По теме

Британия не торопится отказываться от COVID-ограничений
Видео: протесты в Бухаресте против COVID-ограничений

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: "желтое настроение" – звезды Каннского фестиваля выбирают яркие цвета
Amphibious vehicle | Mazda trades roads for water thanks to Russian inventor
Видео: Mazda мечты - превращение старенькой машины в амфибию
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться