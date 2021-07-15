Пока все спали: билеты в космос, зарядка смартфона от пальца и ситуация с COVID

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КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Компания Virgin Galactic, которая на днях совершила первый испытательный тестовый суборбитальный полет своего корабля Unity, разыгрывает два билета на коммерческий рейс в космос, передает РИА Новости. Полет запланирован на начало 2022 года.

"Победитель получит два места - одно для победителя и одно для гостя, которого выберет победитель", - говорится в заявлении на сайте платформы для сбора средств Omaze, которая проводит розыгрыш совместно с Virgin Galactic.

Now it’s your turn to experience the spectacular views of space. Virgin Galactic and @Omaze are giving you the chance to win 2 seats on a future flight to space. @spacehumanity



Enter now: https://t.co/OQWbBgYeZM pic.twitter.com/rqUophRVLU — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 14, 2021

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Заявки на участие в розыгрыше принимаются до 1 сентября. Счастливчиков объявят 29 сентября.

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Участие бесплатное, однако, если участник хочет повысить шанс выигрыша, ему придется внести определенную плату. Так, чтобы он был отмечен 2 тысячи раз в списке претендентов, ему придется внести 100 долларов. Согласно правилам, имя человека может быть внесено в списки до шести тысяч раз.

Зарядить смартфон одним касанием

Ученые из США изобрели прототип устройства, позволяющего заряжать технику при помощи кончиков пальцев, передают Известия.

Устройство внешне напоминает пластырь. По словам инженера из Калифорнийского университета в Сан-Диего Джозефа Вана, для того чтобы оно начало заряжать технику, человеку можно даже не двигаться, поскольку устройство преобразует в энергию пот, который появляется на подушечках пальцев.

Происходит это за счет прокладок-электродов из углерода, которые снабжены канализаторами, запускающими химические реакции между молекулами, содержащимися в поте, и кислородом. В результате вырабатывается электричество, которое копится в небольшом конденсаторе, а затем используется для подзарядки устройств.

Пока такое устройство способно питать только маломощную технику, например наручные часы. Между тем специалисты рассчитывают, что в скором времени после ряда доработок созданный ими прибор будет заряжать смартфоны, планшеты и так далее.

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, на утро 15 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 188 313 997. Из них 4 057 531 человек скончался. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 947 182). Следом идут Индия (30 946 074) и Бразилия (19 209 729).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 884 395), Россия (5 785 542), Турция (5 500 151), Великобритания (5 252 655), Аргентина (4 702 657), Колумбия (4 565 372) и Италия (4 275 846).

В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 90 новых случаев инфицирования COVID-19.

Общее число случаев заражения в стране достигло 257 678.

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 83 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 250 628.

Отмечено три летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6217.

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