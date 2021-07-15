Китайские ученые назвали диету для предотвращения рака, инфаркта и диабета

Так, специалисты рекомендуют перекусывать фруктами после первого приема пищи, а молочными продуктами — после второго.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Правильное питание заключается не только в употреблении здоровых продуктов, но и в их грамотном распределении в течение дня, передает РИА Новости.

Эксперты из Харбинского университета доказали, что следование этому принципу помогает предотвратить риск развития онкологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета. Ученые обнаружили взаимосвязь между употреблением фруктов в середине дня и снижением числа заболеваний сердца. В то же время представители "западной диеты" (съедавшие большое количество зерновых и крахмалистых продуктов — хлеба, картофеля; сыра, вяленого мяса) чаще страдали от подобных заболеваний.

Также исследователи установили, что ужин с овощами препятствовал развитию всех трех категорий заболеваний. Кроме того, специалисты рекомендуют перекусывать фруктами после первого приема пищи, а молочными продуктами — после второго. А вот есть картофель или другие содержащие крахмал продукты после основных приемов пищи категорически не рекомендуется.

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