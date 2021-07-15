ВОЗ: пандемия подорвала плановую детскую иммунизацию

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Пандемия коронавируса подорвала процесс детской плановой вакцинации в 2020 году. Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что ситуация может привести к вспышкам заболеваний, которые будут катастрофическими для сообществ.

Согласно обновленным данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, в 2020 году из-за пандемии 23 миллиона детей не получили основные вакцины в рамках плановой иммунизации, передает РИА Новости. Это на 3,7 миллиона больше, чем в 2019 году. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что порядка 17 миллионов детей, скорее всего, не получили ни одной вакцины в течение года.

"В то время как страны стремятся заполучить вакцины от COVID-19, мы отстаем в других видах вакцинации, оставляя детей под угрозой таких разрушительных, но предотвратимых заболеваний, как корь, полиомиелит или менингит. Многочисленные вспышки заболеваний будут катастрофическими для сообществ и систем здравоохранения, которые уже борются с COVID-19, поэтому как никогда необходимо инвестировать в детскую вакцинацию и обеспечить охват каждого ребенка", - прокомментировал ситуацию генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как отмечается, из-за перебоев в работе служб иммунизации больше всего в 2020 году пострадали регионы Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья. Большинство детей, которые не прошли необходимую вакцинацию, живут в общинах, пострадавших от конфликтов, в отдаленных местах с недостаточным уровнем обслуживания, в неформальной среде или трущобах, где они сталкиваются с многочисленными лишениями, включая ограниченный доступ к базовым услугам.

По данным ВОЗ, отсутствие необходимых прививок, которые должны были быть сделаны в 2020 году, привело к началу эпидемии кори в Пакистане. Озабоченность вызывает также недостаточная вакцинация детей против дифтерии, столбняка и коклюша в Индии, Пакистане, Индонезии, на Филиппинах, Мексике, Анголе, Танзании, Мозамбике, Аргентине, Венесуэле и Мали. При этом уровень вакцинации от этих основных, предотвратимых заболеваний опустился до 86%, при рекомендованных 95% для полной защиты населения.

Согласно опубликованным данным, вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая защищает девочек от рака шейки матки в более позднем возрасте, также находится на низком уровне и сильно пострадала от закрытия школ во время пандемии. В результате во всех странах, где на сегодняшний день введена вакцинация против ВПЧ, в 2020 году порядка 1,6 миллиона девочек пропустили вакцинацию. В целом, в прошлом году от ВПЧ было привито 13% девочек в мире, что меньше, чем 15% в 2019 году.

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