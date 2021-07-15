"Чистые" зоны для вакцинированных - как в Греции будут работать кафе

Вакцинированные иностранные посетители также должны предъявить свидетельства о вакцинации, перенесенной болезни или отрицательные результаты анализов в зависимости от того, где они находятся.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. В Греции с 15 июля вступят в силу изменения в работе ресторанов, таверн, баров, развлекательных центров. Там появятся "чистые" зоны для вакцинированных и переболевших COVID-19. Таким образом власти страны пытаются стимулировать вакцинацию населения, передает РИА Новости.

Со временем "чистые" и "смешанные" зоны появятся не только в заведениях общепита, но и в кинотеатрах, театрах и центрах, где проводятся шоу, развлекательные и спортивные мероприятия. С 16 июля по 31 августа заполняемость помещений, где будут находиться иммунизированные посетители, должна быть не более 85 процентов. В зоне для непривитых лимит гостей — 50 процентов.

Отрицательный тест на коронавирус будет обязательным для посетителей закрытых помещений и развлекательных центров. Чтобы прийти в заведение на открытом воздухе, работающее как "смешанная зона", также необходимо сдать анализ.

Входной контроль будет проводиться с помощью приложения, которое подтвердит подлинность свидетельства о вакцинации или перенесенной болезни.

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Если посетитель попытается войти, несмотря на то что он не был вакцинирован или не прошел тест, владельцы заведения смогут вызвать полицию, чтобы наложить соответствующие санкции на нарушителя. Эти меры будут распространяться и на туристов. Как заявили в правительстве, то, что относится к гражданам Греции, применимо и к гостям. Вакцинированные иностранные посетители также должны предъявить свидетельства о сделанной прививке, перенесенной болезни или отрицательные результаты анализов в зависимости от того, где они находятся.

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