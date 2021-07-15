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Медицинский работник в Центре дистанционного консультирования с применением телемедицинских технологий на базе Иркутской областной клинической больницы

"Дорожную карту" по сотрудничеству в области телемедицины разработают в СНГ

© Sputnik / Kirill Shipitsin
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210715/35531933/Dorozhnuyu-kartu-po-sotrudnichestvu-v-oblasti-telemeditsiny-razrabotayut-v-SNG.html

Решение было принято на онлайн-заседании рабочей группы по вопросам интеграции национальных систем электронного здравоохранения.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. "Дорожная карта" по сотрудничеству в области телемедицинских коммуникаций будет разработана в СНГ, инициатива поможет получить медконсультации жителям отдаленных районов, пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым людям, сообщает РИА Новости со сылкой на обнародованный в четверг релиз пресс-службы исполкома Содружества.

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"С учетом состоявшегося обсуждения члены рабочей группы приняли решение разработать проект "дорожной карты" по развитию взаимодействия в области телемедицинских коммуникаций и провести очередное заседание в очном формате в сентябре в Минске", - говорится в сообщении на сайте Исполкома.

Решение, как отмечает пресс-служба, было принято на онлайн-заседании рабочей группы по вопросам интеграции национальных систем электронного здравоохранения. В нем участвовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, РФ, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Европейского регионального бюро ВОЗ, МПА СНГ, Евразийской экономической комиссии, Исполкома Регионального содружества в области связи и Исполкома СНГ.

На заседании эксперты поделились опытом по развитию телемедицины в государствах СНГ, было также отмечено, что во всех странах имеется нормативная правовая база, регулирующая вопросы телемедицинского консультирования, используются современные технологии и специальное оборудование.

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"Использование телемедицины позволяет оказывать консультативные медицинские услуги в тех районах, где у пациентов нет возможности получить помощь узких специалистов напрямую в медицинском учреждении, а также значительно сократить расходы на лечение, повысить качество диагностики и реализовать возможность удаленного мониторинга состояния здоровья. Это особенно важно для пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей", - говорится в сообщении.

В исполкоме обратили внимание, что в период пандемии COVID-19 возможности телемедицины подтвердили свою актуальность - это, в первую очередь, использование телеконсилиумов, телемониторинга, телеконсультаций, ведение реестра, баз данных и ряд других возможностей.

"По мнению экспертов, в рамках Содружества в сложных случаях будут востребованы консультация "врач-врач" между республиканскими научно-практическими медицинскими центрами. Технические и нормативные правовые основы данного взаимодействия есть у всех государств - участников СНГ", - добавили в пресс-службе.

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