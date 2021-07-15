20:21 15 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD18.03
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Хакеры из Fancy Bears опубликовали третью часть данных, полученных после взлома базы ВАДА

Десять миллионов долларов предложили США за информацию о хакерах

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/0f/35531996.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210715/35532216/Desyat-millionov-dollarov-predlozhili-SShA-za-informatsiyu-o-khakerakh.html

Такое щедрое вознаграждение за предоставление необходимой информации обещает Государственный департамент.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Награду в 10 миллионов долларов пообещали США за информацию, которая могла бы способствовать идентификации и обнаружению местоположения киберпреступников, которые работают по приказу иностранного правительства и совершают атаки на ключевые инфраструктурные объекты США, говорится в заявлении госдепартамента на странице программы "Награды за правосудие" в Twitter, пишет РИА Новости.

Илон Маск
© REUTERS / Michele Tantussi
Хакеры объявили войну Илону Маску

"Программа госдепартамента США "Награды за правосудие" предлагает до 10 миллионов долларов за получение информации об иностранных хакерах, совершающих преступные кибероперации", - говорится в заявлении.

Телеканал CNBC во вторник со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщил, что все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, которой приписывают масштабную кибератаку в США, в настоящее время недоступны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Хакеры в Японии взломали сайт знакомств и украли данные
Хакеры получили доступ к данным по вакцине компаний Pfizer и BioNTech
Видео – Путин назвал провокацией вопрос о русских хакерах и Трампе

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Европу заливает – оранжевый уровень метеоопасности и десятки жертв
Российские истребители сопроводили бомбардировщик и самолёт-разведчик США над Тихим океаном
Видео: как российские истребители сопроводили от границ самолеты ВВС США
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться