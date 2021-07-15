Десять миллионов долларов предложили США за информацию о хакерах

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Награду в 10 миллионов долларов пообещали США за информацию, которая могла бы способствовать идентификации и обнаружению местоположения киберпреступников, которые работают по приказу иностранного правительства и совершают атаки на ключевые инфраструктурные объекты США, говорится в заявлении госдепартамента на странице программы "Награды за правосудие" в Twitter, пишет РИА Новости.

"Программа госдепартамента США "Награды за правосудие" предлагает до 10 миллионов долларов за получение информации об иностранных хакерах, совершающих преступные кибероперации", - говорится в заявлении.

Телеканал CNBC во вторник со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщил, что все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, которой приписывают масштабную кибератаку в США, в настоящее время недоступны.

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