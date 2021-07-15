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Лекарства

На Украине детям до 14 лет не будут продавать лекарства

© Pixabay / Pexels
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210715/35532987/na-ukraine-detyam-do-14-let-ne-budut-prodavat-lekarstva.html

Новый закон должен способствовать уменьшению количества случаев суицида среди детей и подростков, а также урегулировать ситуацию с неконтролируемым злоупотреблением лекарственными средствами несовершеннолетними.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, запрещающий продажу лекарств детям до 14 лет, передают Известия. За решение отдал свои голоса 341 народный депутат.

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"Принятие проекта закона Украины (...) относительно запрета продажи лекарственных средств детям позволит урегулировать на государственном уровне ситуацию с неконтролируемым злоупотреблением лекарственными средствами несовершеннолетними лицами и способствовать уменьшению количества случаев суицида среди детей и подростков", — говорится в пояснительной записке документа.

Отдельно также поясняется, что, если у фармацевта возникнут сомнения в возрасте покупателя, он может попросить документ, который его подтверждает.

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Теги:
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