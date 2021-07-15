На Украине детям до 14 лет не будут продавать лекарства

Новый закон должен способствовать уменьшению количества случаев суицида среди детей и подростков, а также урегулировать ситуацию с неконтролируемым злоупотреблением лекарственными средствами несовершеннолетними.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, запрещающий продажу лекарств детям до 14 лет, передают Известия. За решение отдал свои голоса 341 народный депутат.

"Принятие проекта закона Украины (...) относительно запрета продажи лекарственных средств детям позволит урегулировать на государственном уровне ситуацию с неконтролируемым злоупотреблением лекарственными средствами несовершеннолетними лицами и способствовать уменьшению количества случаев суицида среди детей и подростков", — говорится в пояснительной записке документа.

Отдельно также поясняется, что, если у фармацевта возникнут сомнения в возрасте покупателя, он может попросить документ, который его подтверждает.

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