Как долго сохраняются антитела после легкой формы коронавируса

В исследовании участвовала группа людей, перенесших коронавирус весной 2020 года и не вакцинированных.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Шведские ученые пришли к выводу, что антитела после легкой формы COVID могут сохраняться в организме не менее 12 месяцев, передает РИА Новости.

В ходе исследования врачи весной 2020 года взяли анализ крови у более чем двух тысяч сотрудников больницы. Примерно у 19% были обнаружены антитела против SARS-CoV-2. Образцы крови взяли также у более чем 100 госпитализированных пациентов с коронавирусом. Спустя год исследование было завершено.

"Мы наблюдаем в целом хорошую реакцию на антитела через год после легкой формы COVID-19", - говорят специалисты.

В исследование участвовали люди, перенесшие коронавирус весной 2020 года и не вакцинированных. В течение года врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения. Результаты исследования показывают, что более 80% тех, кто переболел в легкой форме весной 2020 года, год спустя имеют измеримые уровни антител.

Исследователи также изучили способность антител противодействовать новым вариантам вируса и обнаружили, что они могут бороться с альфа- и дельта-штаммами, которые сейчас превалируют в Европе.

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