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Рок-музыкант и актер Петр Мамонов

Скончался российский рок-музыкант и актер Петр Мамонов

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/04/35362349.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210715/35533969/skonchalsya-rossiyskiy-rok-muzykant-i-artist-petr-mamonov.html

Семидесятилетний артист был ранее госпитализирован с коронавирусом и провел две недели в больнице в тяжелом состоянии.

Российский актер и музыкант Петр Мамонов умер на 71-м году жизни. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Мамонов заболел COVID-19 две недели назад, а 1 июля стало известно, что он находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ.

Артист и музыкант Петр Мамонов
© Sputnik / Илья Питалев
Странные московские звуки

Накануне Ольга Мамонова рассказала, что состояние ее супруга улучшилось и из крайне тяжелого перешло в тяжелое.

В Мосгордуме заявили, что в память о Мамонове, яркой личности с большим количеством почитателей, в Москве может быть установлена памятная доска, сообщает РИА Новости.

Петр Мамонов — рок-музыкант, поэт и актер, основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". За карьеру он выпустил более десяти студийных альбомов и снялся в двух десятках фильмов. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.

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