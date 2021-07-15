Скончался российский рок-музыкант и актер Петр Мамонов

Семидесятилетний артист был ранее госпитализирован с коронавирусом и провел две недели в больнице в тяжелом состоянии.

Российский актер и музыкант Петр Мамонов умер на 71-м году жизни. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Мамонов заболел COVID-19 две недели назад, а 1 июля стало известно, что он находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ.

Накануне Ольга Мамонова рассказала, что состояние ее супруга улучшилось и из крайне тяжелого перешло в тяжелое.

В Мосгордуме заявили, что в память о Мамонове, яркой личности с большим количеством почитателей, в Москве может быть установлена памятная доска, сообщает РИА Новости.

Петр Мамонов — рок-музыкант, поэт и актер, основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". За карьеру он выпустил более десяти студийных альбомов и снялся в двух десятках фильмов. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.

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