"Путешествую без COVID-19": пока ПЦР-тесты, но скоро и паспорта вакцинации

Мобильное приложение будет уже с сентября необходимо молдавским гражданам для въезда в Россию, при этом в его работу могут внести изменения для удобства пользователей.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik.С 10 июля граждане стран-участниц ЕАЭС и Таджикистана могут прилетать в Россию только при наличии QR-кода об отрицательном тесте на коронавирус в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19". На остальные государства СНГ эта мера распространится 1 сентября. 15 июля Исполком СНГ обсуждал взаимное признание паспортов вакцинации. Расширят ли возможности платформы, включив информацию о получении прививки Спутник V? Что для этого нужно? Читайте в материале Sputnik.

Проблему планируют устранить

В приложении "Путешествую без COVID-19" указаны лаборатории, в которых следует сдать ПЦР-тест. QR-код с информацией о результате тестирования автоматически загружается на платформу.

В целом ряде стран СНГ прививают вакциной "Спутник V", но в приложение "Путешествую без COVID-19" внести данные об этом нельзя. Соответственно, приехать в РФ на этом основании без ПЦР-теста возможности нет. Кроме того, в московском регионе введена система QR-кодов для посещения заведений общепита. Есть ограничения и относительно массовых мероприятий. Дело в том, что код с данными о ПЦР-тесте действует всего три дня, с информацией о полной вакцинации – год.

Sputnik выяснил, что вопрос должен решаться на уровне правительств. Государства должны взаимно признать паспорта вакцинации. Только после этого можно внести изменения в само приложение.

"Приложение развивается. Расширяется список лабораторий, подключенных к проекту, прорабатывается расширение географии использования приложения, а также проводится техническая подготовка возможности предоставления информации о вакцинации пользователей приложения. По срокам реализации нового функционала будет информировано позже", - сообщили Sputnik в Фонде цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР), который занимался разработкой платформы.

Таким образом, получается, что разработчик сможет в кратчайшие сроки запустить функцию внесения данных паспорта вакцинации и получения на этом основании QR-кода, но только после межгосударственных соглашений.

"Приложение "Путешествую без COVID-19" было разработано для обеспечения свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС (и Таджикистана – ред.) внутри Союза в условиях пандемии. Оно легко устанавливается на смартфон, хранит в себе историю сданных в лабораториях анализов ПЦР, что удобно и для пользователя – не нужно хранить бумажные справки, и для проверяющих органов – приложение является гарантом подлинности результатов теста", - отметили в ЕАБР.

Активное обсуждение на уровне СНГ

Вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19 обсуждался 15 июля на совещании исполнительного комитета СНГ. Инициатором встречи было министерство здравоохранения Республики Беларусь, участие в совещании приняли также представители ведомств Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, России и Евразийской экономической комиссии.

Участники заседания отметили, что во всех странах СНГ проводится активная вакцинация граждан против коронавируса, выдаются сертификаты национального образца и QR-коды, подтверждающие проведение прививки.

"По мнению участников совещания, взаимное признание сертификатов о вакцинации облегчит трансграничное перемещение вакцинированных против COVID-19 граждан, позволит восстановить туристические потоки и возобновить родственные и деловые поездки", - говорится в сообщении исполкома СНГ.

В фонде цифровых инициатив ЕАБР сообщили, что с начала февраля 2021 года, когда приложение было запущено в тестовом режиме, и до сегодняшнего дня платформу "Путешествую без COVID-19" скачало порядка 460 000 человек. Все они пересекали границу России. В лидерах граждане Армении, Кыргызстана и Беларуси.

А с 1 сентября использование приложения станет обязательным также для граждан еще четырех государств - Узбекистана, Молдовы, Азербайджана и Туркменистана. При этом ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщал, что к приложению "Путешествую без COVID-19" имеют возможность в любой момент подключиться все страны мира.

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