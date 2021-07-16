Пока все спали: победа "Милсами", "Вашингтонская декларация" и потоп в Европе

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Оргеевский футбольный клуб "Милсами" обыграл команду из Боснии "Сараево" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Раду Гынсарь на 19-ой минуте матча.

Победа дает возможность "Милсами" продолжить выступление во втором квалификационном раунде Лиги Конференций. В следующем раунде команда из Оргеева сыграет с вице-чемпионом Швеции ФК "Эльфсборг".

Матчи второго квалификационного раунда Лиги Конференций состоятся 22 и 29 июля.

Германия и США подписали "Вашингтонскую декларацию"

Переговоры американского президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель закончились подписанием "Вашингтонской декларации" об общих принципах, передает РИА Новости. Текст декларации распространил Белый дом.

"Основа наших отношений - общая приверженность демократическим принципам, ценностям и институтам", - говорится в декларации.

"По всему миру все нации в определении своего политического устройства должны быть свободны от иностранного вмешательства, принуждения или доминирования внешних государств", - заявляют США и Германия.

Они также обещают бороться за "целостную, свободную и мирную Европу", поддерживать НАТО и развивать существующие союзы и партнерства.

Также страны объявили о запуске климатического и энергетического партнерства, направленного на дальнейшее снижение выбросов парниковых газов.

Европу затопило

В Бельгии из-за затяжных ливней погибли 11 человек. Как минимум четверо пропали без вести, включая 15-летнюю девочку, которую унесло течением реки, передает РИА Новости.

Сообщается, что пять человек погибли в городе Вервье (провинция Льеж), двое - в Шофонтене (Льеж), еще один 50-летний мужчина утонул в подвале своего дома в Эйпене (Льеж), один человек погиб в Пепенстере (Льеж), один – в Айвайле (Льеж) и еще один – в Филиппвиле (Намюр).

Плохая погода нарушила работу электро-, газовых и телефонных сетей, приостановлена доставка почты. К борьбе со стихией подключились военные, которые, в частности, заняты эвакуацией населения из наиболее пострадавших населенных пунктов.

Власти Германии считают, что без вести в результате наводнений пропали около 1,3 тысячи человек.

Ранее сообщалось о нескольких десятков погибших.

Как отмечается в заявлении администрации округа, размещенном на ее сайте, только в районе города Бад-Нойенар-Арвайлер в четверг утром проводились более тысячи спасательных операций.

"Из-за сложной ситуации с разрушениями окончательная оценка ситуации в настоящее время невозможна", - подчеркнули власти.

В Германии с понедельника продолжаются дожди, которые вызваны циклоном "Бернд", установившимся на западе Европы. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.

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