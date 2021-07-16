The Lancet представил список осложнений после коронавируса

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Научный журнал The Lancet представил результаты первого масштабного обсервационного исследования, в котором участвовали более 70 тысяч пациентов из 302 больниц Великобритании, госпитализированных с COVID-19. Задача исследования состояла в том, чтобы выявить осложнения, возникающие у больных коронавирусом.

Исследование показало, что осложнения были выявлены примерно у половины пациентов. Чаще всего они встречались у мужчин и людей старше 60 лет. Но также плохие функциональные результаты были обычным явлением у молодых, ранее здоровых людей, передает РИА Новости.

Наиболее частые осложнения включали почечные, сложные респираторные и системные нарушения, а также сердечно-сосудистые, неврологические, желудочно-кишечные и печеночные осложнения.

"Теперь у нас есть более подробное представление о COVID-19 и связанных с ним рисках. У госпитализированных пациентов с COVID-19, даже молодых и в целом здоровых людей, часто возникают осложнения, которые могут затронуть любой орган, но особенно почки, сердце и легкие, — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования профессора Ивен Харрисон (Ewen Harrison) из Эдинбургского университета. — У многих пациентов с осложнениями после выписки из больницы здоровье ухудшилось, а у некоторых еще будут долгосрочные последствия".

Почти каждого четвертого пациента коснулись почечные осложнения; респираторные были выявлены у 18 процентов, системные — у 16. Примерно у каждого восьмого участника были зарегистрированы сердечно-сосудистые осложнения — 12 процентов, а также неврологические — четыре процента, желудочно-кишечные и печеночные — менее одного процента. Среди диагнозов лидируют: острое повреждение почек, острый респираторный дистресс-синдром, повреждение печени, анемия и сердечная аритмия.

Частота осложнений росла с возрастом и возникала у 39 процентов людей в возрасте от 19 до 49 лет по сравнению с 51 процентом в возрастной группе 50 лет и старше. После выписки из больницы 27 процентов заявили, что они менее способны заботиться о себе, чем до COVID-19.

"Мы изучили широкий спектр осложнений и обнаружили, что кратковременное повреждение нескольких органов чрезвычайно распространено у тех, кто лечится в больнице от COVID-19, — говорит первый автор статьи доктор Томас Дрейк (Thomas Drake) из Эдинбургского университета. — Эти осложнения присутствуют во всех возрастных группах, а не только у пожилых людей или людей с уже существующими заболеваниями".

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